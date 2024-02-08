“الملز” يحتضن مباراة النصر والفيحاء بـ”آسيا”

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة النصر والفيحاء على ملعب الملز في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا يوم 14 فبراير.
وتأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة في 6 مواجهات.
ووصل الفيحاء إلى نفس الدور؛ بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط من 6 مواجهات خلف العين الإماراتي.
ويشهد دور الـ16 تواجد ثلاثة أندية تسجل حضورها الأول في الأدوار الإقصائية، وهي الفيحاء السعودي، نافباهور الأوزبكي، وفينتفوريت كوفو الياباني.
في المقابل، يشهد دور الـ16 تواجد ستة أندية سبق لها التتويج باللقب، وهي: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، الاتحاد (السعودية)، جيونبوك هيونداي موتورز (جمهورية كوريا)، بوهانغ ستيلرز (جمهورية كوريا)، أولسان هيونداي (جمهورية كوريا). وفق “سبورت 24”.
وبعد مباريات الذهاب، تتواجه الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 4 إلى 13 مارس.