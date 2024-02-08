“11 تأثيراً” للقهوة

يمكن أن يكون للقهوة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، تأثيرات كبيرة على جسم الإنسان، فعند الاستهلاك، يدخل الكافيين بسرعة إلى مجرى الدم؛ مما يحفز الجهاز العصبي المركزي ويمنع تأثيرات الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يعزز الاسترخاء والنعاس.
وإلى جانب هذا التأثير المعروف، هناك بعض النتائج الغريبة الأخرى، والتي نستعرضها في هذا التقرير وفقًا لموقع برايت سايد بنسخته الإنجليزية.
1- رشفة واحدة كافية
يُظهر الكافيين امتصاصًا فعالاً داخل جسم الإنسان، حيث تظهر تأثيراته المباشرة عادةً خلال 5 إلى 30 دقيقة من الاستهلاك وقد تكون رشفة واحدة كافية. تشمل هذه التأثيرات زيادة نشاط الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وزيادة اليقظة المعرفية، وزيادة حيوية الجسم. قد تختلف مدة هذه التأثيرات، ومن المحتمل أن تمتد لمدة تصل إلى 12 ساعة، اعتمادًا على عوامل فردية.
2-اختلاف تأثير الكافيين من شخص لآخر
يختلف تأثير الكافيين من شخص لآخر، ويتأثر بعوامل منها: السمات الجسدية مثل الحجم والوزن، والحالة الصحية العامة، والإلمام المسبق باستهلاك اكافايين، وتناول مواد أخرى بشكل متزامن، وكمية الكافيين التي يتم تناولها
3. تجربة انسحاب الكافيين
قد يؤدي الاستخدام المطول إلى الاعتماد على الكافيين الموجود في القهوة، جسديًا ونفسيًا؛ للحفاظ على الأداء الأمثل، وفي حالة الاعتماد والتوقف اللاحق عن تناول الكافيين، يمكن أن تظهر أعراض الانسحاب، مثل: التعب، والصداع المستمر، والغضب، والعرق، وانزعاج العضلات، والقلق، وتبدأ مظاهر انسحاب الكافيين عادةً خلال 12 إلى 24 ساعة وقد تستمر لمدة سبعة أيام تقريبًا.
4. الأداء الرياضي
وفقًا لدراسة أجريت عام 2020، وجد أن القهوة تعزز الأداء بمعدل 1.7% في المتوسط. على الرغم من أن هذا قد لا يبدو بمثابة قفزة كبيرة، إلا أنه بالتأكيد جدير بالملاحظة، خاصة بالنسبة للرياضيين الذين يعملون على مستوى تنافسي معتدل، فيما أبرزت دراسة سابقة أجريت في المملكة المتحدة أن مستهلكي القهوة أظهروا تحسينات في أوقات رد الفعل والذاكرة والتفكير البصري المكاني، مع درجة التحسن المرتبطة بكمية القهوة المستهلكة.
5-الكافيين والاكتئاب
كشف تحليل للدراسات الرصدية في عام 2016 أن استهلاك الكافيين مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. وبالمثل، كشفت دراسة فنلندية عام 2010 عن نتائج مماثلة مرتبطة باستهلاك القهوة.
والجدير بالذكر أنه في الدراسة الفنلندية، تضاءلت قوة هذا الارتباط عندما تناول الأفراد مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين.
6-حرق الدهون
تشير بعض المصادر إلى أن تناول 4 فناجين من القهوة يمكن أن يرفع معدل الأيض لديك بنسبة 3-11%، مع زيادة معدل الأيض، يصبح حرق الدهون أكثر كفاءة.
7-مصدر لمضادات الأكسدة
أكدت الأبحاث التي أجريت في فنلندا والنرويج على أهمية القهوة باعتبارها المورد الرئيسي لمضادات الأكسدة، ويعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة من مصادر مختلفة، بما في ذلك القهوة، أمرًا ضروريًا لتقوية دفاع الجسم ضد الإجهاد التأكسدي الضار.
8- احتباس الماء
يتم التخلص من الكافيين من خلال زيادة إنتاج البول، ويساعد هذا التأثير المدر للبول في تخفيف احتباس الماء، وهو عائق شائع أمام تقدم فقدان الوزن والذي غالبًا ما يتميز بمشاعر الانتفاخ والتباطؤ. من خلال مكافحة احتباس الماء، يسهم الكافيين في رحلة فقدان الوزن فهو أكثر راحة وفعالية.
9-سد الشهية وتفتيت الدهون
يعد الكافيين مكونًا أساسيًا في العديد من المكملات الغذائية لإنقاص الوزن، علاوة على ذلك، من المعروف أن وجود أحماض الكلوروجينيك في القهوة يثبط الشهية؛ مما يؤدي إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتعتبر حبوب البن الخام (الخضراء) أغنى مصدر طبيعي لحمض الكلوروجينيك، فإن القهوة المحمصة تحتفظ أيضًا بهذا المكون. وفق “أخبار 24”.
10- التهاب المفاصل لدى الرجال
تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بنوع معين من التهاب المفاصل، فعلى مدار 12 عامًا، تم إجراء دراسة شاملة شملت 45869 مشاركًا من الذكور للوصول إلى هذه النتائج، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الظروف الصحية الفردية يمكن أن تختلف، وأن تأثيرات القهوة على الصحة يمكن أن تختلف من شخص لآخر.
11- الإفراط في شرب القهوة
تشمل الأعراض التي تشير إلى الإفراط في تناول القهوة ما يلي: ارتفاع درجة حرارة الجسم، زيادة وتيرة التبول، الإحساس بالدوخة والصداع، تسارع ضربات القلب (الخفقان)، الانفعالات والأرق، مشاعر القلق والتهيج، رعشة في اليدين، أرق.