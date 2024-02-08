“157 ملياراً” مبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى”

كشف البنك المركزي عن تحقيق مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى”، مستويات 157 مليار ريال تقريباً خلال عام 2023، بعدد عمليات بلغت 873.74 مليون عملية تقريباً، بنسبة نمو 28%، وبقيمة زيادة تقدر بـ 34.23 مليار ريال، مقارنة بمبيعات 122.67 مليار ريال في عام 2022.
وتُعَدّ هذه المستويات الأعلى منذ 5 سنوات، حيث كانت عند 10.25 مليار ريال في عام 2019 وبعدد عمليات منفذة 38.144 عملية.
وسجلت المبيعات 40.52 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، وبعدد عمليات منفذة 237.13 عملية، بينما سجلت المبيعات في شهر ديسمبر 2023 ما قيمته نحو 13.63 مليار ريال، وبعدد عمليات منفذة بلغ نحو 81 مليون عملية تقريباً.
يُذكر أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عَبْر البطاقات الائتمانية.
وفق “أخبار 24”.