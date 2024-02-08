“تاسي” يواصل الارتفاع التدريجي للجلسة السادسة

واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، في تعاملات الخميس، ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، جاء ذلك بدعم تحسن الطلب على الأسهم، خصوصاً في قطاعات المصارف والاتصالات والعقارات، بينما سجلت السوق تراجعاً في السيولة المتداولة مقارنة بجلسة أمس (الأربعاء).
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم مرتفعاً إلى مستوى 12202.78 نقطة، في مقابل 12165.93 نقطة أمس، بزيادة 36.85 نقطة، نسبتها 0.30 % ، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 236 نقطة، نسبتها 2%، عند المقارنة بنهاية تعاملات عام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 12 % إلى 9.3 بليون ريال، في مقابل 10.6 بليون، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 13 % إلى 346 مليون سهم، في مقابل 307 ملايين، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 3 % إلى 557 ألف صفقة في مقابل 574 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 16 % إلى 620 سهماً.
وأنهت مؤشرات 13 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء، منها 5 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، تصدرها قطاع إنتاج الأغذية بزيادة 2.33 % ، تلاه مؤشر الإعلام والترفيه المرتفع 2.25 % ، ثم مؤشر الاستثمار والتمويل بنسبة 1.18 % ، فيما ارتفع مؤشر المصارف 1.13 %، وصعد قطاع تجزئة السلع طويلة الأجل بنسبة 1.08 % ، وارتفع مؤشر الاتصالات 0.47 %.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 8 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الخدمات التجارية الهابط 1.11 % ، تلاه مؤشر الطاقة المتراجع 1.10 % ، ثم مؤشر المواد الأساسية الخاسر 0.74 إلى مستوى 6069 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وطاول الصعود أسهم 108 شركات من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 108 شركات أخرى، واستقرت أسهم 15 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الأربعاء، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.824 تريليون ريال بخسارة قدرها 74 بليوناً بنسبة 0.68 %.
وبعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية سابقة، أنهى مؤشر نمو السوق الموازية تعاملات اليوم بخسارة 1.05 % تعادل 271 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 25450 نقطة، في مقابل 25720 نقطة أمس، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 17 % إلى 27 مليون ريال، في مقابل 23 مليونا، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 2.7 مليون سهم، بزيادة 118 % ، نُفذت من خلال 2681 صفقة بنسبة ارتفاع 3%.