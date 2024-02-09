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09/02/2024   12:01 م

“عقار جديد” يوقف “سرطان الثدي”

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يمثل سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما يصل إلى 15% من جميع حالات سرطان الثدي، ويعد أشد أشكاله فتكاً وعدوانية، إلا أن الباحثين توصلوا لعقار فموي جديد يعمل على إيقاف نموه تماماً.

وأكدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أديلايد” الأسترالية، أن عقار “CDDD11-8” الجديد الذي حصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية؛ يعمل على تثبيط إنتاج البروتين في الخلايا السرطانية.

ولفتت الدراسة المنشورة بمجلة “Oncogene” الطبية، إلى أن العقار يتحكم في إنتاج بروتين (CDK9) السرطاني عبر نسخ التعليمات الجينية إلى جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA). وفق “أخبار 24”.

“عقار جديد” يوقف “سرطان الثدي”

طب وتداوي
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