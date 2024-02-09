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جديد المحليات > النفط يرتفع مع استمرار “التوترات”
09/02/2024   12:11 م

النفط يرتفع مع استمرار “التوترات”

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صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، (الجمعة)، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 76.39 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة؛ بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحاً لإنهاء الحرب في القطاع. وفق “أخبار 24”.

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع، ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

النفط يرتفع مع استمرار “التوترات”

جديد المحليات
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