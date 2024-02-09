مشروعات تنموية وإطلاق غزلان بـ”حريملاء”

أطلق أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عددًا من الغزلان “ضباء الريم” في نطاق متنزه حريملاء الوطني (الشعيب)، وذلك دعماً منه لتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي بالمحافظة.
ثم قام أمير الرياض بزراعة شتلة (طلح بري)، وذلك ضمن مشروع المركز الوطني لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المتنزه.
وشهد أمير الرياض، توقيع اتفاقية إنشاء مبنى معهد التدريب التابع لجمعية حريملاء الخيرية، ثم دشن عددًا من المشروعات بالمحافظة أبرزها (مركز صحي القرينة، ومبنى جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، ومبنى مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة، وحديقة الشلال).
كما ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اجتماع المجلس المحلي بمحافظة حريملاء، حيث أكد أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات البلدية والتعليمية والطرق ومراجعة الضوابط والمعايير المعمول بها مع الجهات ذات العلاقة، مثل بحث رفع فئة البلدية، وتوسعة طرق (الرياض – حريملاء) واستكمال طرق (البرة – رغبة – العويند – ضرماء).
وبيّن الأمير أن هناك ما تم إنجازه وهناك ما سيتم العمل على استكماله، مشيراً إلى أنه تمت أيضًا مناقشة وضع طريق (صلبوخ – ملهم) وما يشهده من كثافة للشاحنات، إضافة إلى تغطية شبكات الاتصالات والمياه بالمحافظة، مفيدًا أنه تم بحث المشروعات المتعثرة في المحافظة التي تمت معالجتها.
في السياق ذاته رعى أمير الرياض، حفل أهالي محافظة حريملاء، بمناسبة جولته التفقدية، وتدشين عدد من المشروعات التنموية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن سعادته بزيارة محافظة حريملاء والالتقاء بالأهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية التي تأتي وفق توجيهات القيادة، موضحا أنه اطلع على الكثير من المشاريع المقررة لمحافظة حريملاء، وفي القريب ستجد طريقها إلى النور، معربًا عن سعادته بتكريم المتفوقين علميًا من أبناء وبنات المحافظة.
عقب ذلك تم تكريم الفائزين بجائزة حريملاء للتفوق في دورتها الحادية عشرة لعام 1445هـ.