ديربي وكأس.. الهلال عريس موسم الرياض

توج الهلال بطلًا لكأس موسم الرياض 2024 بعد فوزه على النصر 2-0 بعد ديربي مثير احتضنه ملعب المملكة آرينا مساء اليوم الخميس في ختام البطولة.
وسجل الهلال أفضل انطلاقة على ملعبه الجديد الذي توج على أرضه بأول الألقاب في ليلة شهدت دخول “المملكة آرينا” لموسوعة غينيس للأرقام القياسية برقمين قياسيين كأكبر ملعب مغلق لكرة القدم وكذلك أكبر سعة لملعب مغلق في العالم.
جاءت البداية حذرة من الطرفين، ولكن سرعان ما دخل الهلال في صلب الموضوع، وهدد مرمى النصر بهجمات سريعة ومنظمة، في المقابل، أعتمد النصر على الهجمات المرتدة ولكنها لم تشكل خطورة تذكر على مرمى ياسين بونو.
الدقيقة 17 حملت خبرًا سعيدً لجماهير الهلال عندما عانقت كرة “سافيتش” شباك النصر، هدف أول أشعل مدرجات الزعيم في المملكة أرينا، سافيتش أستغل تمريرة سعود عبدالحميد وسط المدافعين، بطريقة ذكية وأرسل الكرة داخل الشباك، هدف أكد افضلية الهلال في المباراة.
نجم النصر بروزوفيتش ظهر في الدقيقة 22 ولكن عندما أشهرت حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجهه أثر مخاشنة وافد الهلال الجديد لودي، كما نال مالكوم بطاقة صفراء هو الاخر في الدقيقة 28، وكان تاليسكا هو الأول في البطاقات الملونة في المباراة منذ الدقيقة الثامنة.
سالم الدوسري عزز تقدم الهلال في الدقيقة 30 بهدف ثان، بطريقة رائعة، حينما أرسل الكرة من مسافة بعيدة، بعد أن لمح تقدم حارس النصر عن المرمى، هدف ثان وسع الفارق، وعقد حسابات النصر ومدربه كاسترو كثيراً.
القائد كريستيانو رونالدو، كاد أن يقلص الفارق، في الدقيقة الثانية بعد مرور 45 دقيقة، من تسديدة قوية تصدى لها ياسين بونو، الذي أعادها من جديد لرونالدو وعالجها الأخير مجدداً، غير أن الكرة مرت جور القائم.
قائد الهلال سالم الدوسري، تلاعب بدفاع النصر، وكان قريباً من أضافة الهلال الثالث ولكن الحظ حالف حارس النصر وأنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بثنائية زرقاء.
ومع انطلاقة الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه ليضع علي البليهي الكرة في الشباك عند الدقيقة 47 قبل أن تحرمه راية التسلل من احتساب الهدف.
في المقابل حاول النصر العودة للقاء بعد الدفع بلاعبه السنغالي ساديو ماني وعلي لاجامي بدلًا من عبدالرحمن غريب ونواف بوشل ليتحول أداء النصر هجوميًا حيث كاد رونالدو أن يعيد النصر للمباراة في الدقيقة 58 بعدما استقبل كرة من ماني لينفرد بمرمى ياسين بونو الذي وصل أولًا إلى الكرة، أتبعها بدقيقة هجمة أخرى أنقذها بونو من ماني.
وعند الدقيقة 70 أجرى الهلال 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول محمد كنو، ياسر الشهراني ومحمد البريك بدلًا من سالم الدوسري ورينان لودي وسعود عبدالحميد، علمًا بأن الدوسري خرج متأثرًا بإصابة تعرض لها خلال إحدى الكرات المشتركة مع دفاع النصر.
في المقابل دفع لويس كاسترو بالمدافع الأسترالي الجديد عزيز بيهيتش بدلًا من أليكس تيليس عند الدقيقة 75 وسط سيطرة تامة للنصر لن دون سيطرة حقيقة على مرمى الهلال الذي أفسد دفاعه محاولات رفاق رونالدو. وفق “سبورت 24”.
وفي وسط المحاولات النصراوية كاد ميتروفيتش أن يزيد أوجاعهم بهدف ثالث بعد تسديدة علت المرمى في الدقيقة 84، فيما زاد الهلال من تنظيمه الدفاعي في آخر الدقائق بنزول حسان تمبكتي لتتحول الدقائق الأخيرة لمحاولات يائسة من النصر وأداء واثق من لاعبي الهلال من أجل الحفاظ على الفوز.