نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لودي: سعيد بـ “أول ديربي”
09/02/2024   12:20 م

لودي: سعيد بـ “أول ديربي”

+ = -
38

أعرب البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال عن سعادته بالفوز في أول ديربي له مع الفريق، وذلك في أول تعليق بعد تتويج فريقه بكأس موسم الرياض على حساب النصر.

وتوج الهلال بكأس موسم الرياض بعد الفوز على النصر 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب المملكة آرينا في ختام البطولة.

وقال لودي إن الهلال عليه الاستمرار في العمل من أجل التقدم مشددًا على أهمية هذا الفوز قبل استئناف الدوري والمنافسات القادمة. وفق “سبورت 24”.

وأعرب لودي عن تطلعه لأول مباراة رسمية مع الهلال الذي أكد أنه يستحق الأفضل معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا التتويج.

لودي: سعيد بـ “أول ديربي”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com