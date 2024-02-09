لودي: سعيد بـ “أول ديربي”

أعرب البرازيلي رينان لودي لاعب الهلال عن سعادته بالفوز في أول ديربي له مع الفريق، وذلك في أول تعليق بعد تتويج فريقه بكأس موسم الرياض على حساب النصر.
وتوج الهلال بكأس موسم الرياض بعد الفوز على النصر 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب المملكة آرينا في ختام البطولة.
وقال لودي إن الهلال عليه الاستمرار في العمل من أجل التقدم مشددًا على أهمية هذا الفوز قبل استئناف الدوري والمنافسات القادمة. وفق “سبورت 24”.
وأعرب لودي عن تطلعه لأول مباراة رسمية مع الهلال الذي أكد أنه يستحق الأفضل معربًا عن سعادته بمشاركته في هذا التتويج.