“أندر تيكر” يفاجئ جماهير “كأس موسم الرياض”

فاجأ المصارع الأمريكي الأشهر “أندر تيكر” الجماهير بملعب المملكة أرينا، قبل انطلاقة نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر، عندما نزل إلى أرض الملعب بطريقته المثيرة قبل نزالات المصارعة الحرة.
وسادت حالة من الترقب وسط الجماهير على مدرجات المملكة أرينا، عند مشاهدة أندر تيكر وهو يدخل أرض الملعب، مرتدياً قُبعة أمريكية تخفي نصف وجهه، وهو يخطو بثبات وهدؤ تامّ على أرضية الملعب، ثم يمسك بكأس موسم الرياض ويرفعه عالياً إيذاناً ببداية نزال الهلال والنصر، وتجاوب نجوم الفريقين مع أجواء الإثارة والحماس التي صنعها أندر تيكر بطريقة نزالات المصارعة الحرة في حلبات دبليو دبليو إي.
وبدأ أندرتيكر مسيرته للمصارعة في اتحاد USWA في عام 1987، ويعتبر أندرتيكر سابقاً أحد أكبر مصارعي الاتحاد، وحقق بطل العالم 7 مرات (حصل على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات)، ويعتبر عند الكثير أفضل مصارع مر بتاريخ المصارعة الحرة بصفة عامة، وهو من أشهر مصارعي العالم، كما يلقب الآن بالظاهرة ويعتبر من أعظم المصارعين في تاريخ المصارعة وWWE على حد سواء. وفق “سبورت 24”.