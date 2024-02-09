“آبل” تحل مشكلة تداخل “النصوص”

كشفت شركة آبل عن مجموعة من التحديثات المختلفة لإصلاح بعض المشاكل في عرض النصوص بأجهزتها، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تحديث iOS 17.4 الذي ستطلقه الشركة مطلع الشهر المقبل.
وكانت المشكلة أثارت العديد من الشكاوى؛ لتسببها في استبدال النصوص على نحو عشوائي أثناء الكتابة؛ مما أثر سلبًا في عمل تطبيقات البريد والرسائل وصفحات الويب.
وتضمنت التحديثات إصلاحًا للنص الذي يدخله المستخدم والذي قد يتكرر أو يتداخل على نحو غير متوقع في أثناء الكتابة، وأتاحت للمستخدمين تحديثات iOS 17.3.1 و iPadOS 17.3.1 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى تحديث macOS 14.3.1 لحواسيب ماك.
تجدر الإشارة إلى أن آبل قد أطلقت تحديثات فرعية كبرى نهاية الشهر الماضي، شملت إضافة مزايا مهمة مثل حماية الأجهزة المسروقة في آيفون، وقوائم التشغيل التعاونية في Apple Music، بالإضافة إلى إصلاح كثير من الثغرات الأمنية.
وتطلق آبل تحديث iOS 17.4 الشهر المقبل، ويحمل كثيرًا من التغييرات المهمة، أبرزها التغييرات الجذرية المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية DMA في دول الاتحاد الأوروبي، مثل تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة.