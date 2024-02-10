رياضة “صينية” لخفض “ضغط الدم”

أكّدت دراسة حديثة أُجريت بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، فعالية رياضة “Tai Chi” الشعبية في خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقارنت الدراسة المنشورة بدورية “JAMA Open” الطبية، بيانات المشاركين بعد تقسيمهم لمجموعتين؛ الأولى مارست أنشطة عادية مثل صعود السلالم والركض والمشي السريع وركوب الدراجات، والأخرى مارست رياضة “Tai Chi” لفترة امتدت حتى 12 شهراً.
وشهد المشاركون في هذه الرياضة الشعبية، انخفاضًا بمقدار (-7.01) ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي (SBP)، في حين شهد المشاركون في مجموعة التمارين الرياضية انخفاضًا بمقدار (-4.61) ملم زئبق فقط. وفق “أخبار 24”.