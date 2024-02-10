إعلان قائمة المشاركين في “مهرجان كأس السعودية”

يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض يومي 23 – 24 فبراير الجاري النسخة الخامسة من الكأس الأغلى والأقوى عالمياً كأس السعودية 2024 والذي استهدف المشاركة فيه كبار الملاك والمدربين عالمياً بنخبة من الخيل الأبرز على الساحة الدولية، حيث تتجه الأنظار لعاصمة المملكة العربية السعودية لمتابعة الحدث المتنوع الشامل بمحتواه السباقي والثقافي، والذي يقدم نبذة عمّا وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور مرتبط بإرثها الأصيل وثقافتها وبهذه المناسبة ومع توافد الخيل العالمية للمشاركة في كأس السعودية هذا العام.
ويستعد الجواد الأمريكي “وايت أباريو” الفائز بسباق (بريدرز كب كلاسيك) لتجديد المنافسة مع أربعة من الجياد التي تغلب عليها في مضمار سانتا أنيتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن كشف نادي سباقات الخيل عن قائمة الخيل المرشحة للمشاركة في مختلف أشواط مهرجان كأس السعودية 2024 بميدان الملك عبد العزيز في الرياض.
وستجمع المواجهة المرتقبة بين مجموعة من 14 خيلاً يتوقع مشاركتها في الكأس المصنف ضمن الفئة الأولى عالمياً (كأس السعودية) والذي تبلغ جائزته المالية 20 مليون دولار، حيث استقطب السباق الذي سيقام يوم السبت 24 فبراير الجاري، خمسة من الجياد التي نافست بالسباق الأمريكي الأبرز (بريدرز كب كلاسيك)، كما تضم القائمة جياداً من دول عديدة هي: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأيرلندا والمملكة العربية السعودية.
لم يجد البطل “وايت اباريو” بإشراف المدرب ريك دترو جونيور صعوبة في الفوز في سباق (بريدرز كب كلاسيك) في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يواجه مرة أخرى وصيفه في ذلك السباق الحصان الياباني “(ديرما سوتوجاكي)” العائد إلى الرياض بعد حصوله على المركز الثالث في الديربي السعودي العام الماضي.
( وايت اباريو) ، بطل سباق ( بريدرز كب كلاسيك ) سيرتدي شعاراً جديداً في أمسية كأس السعودية هو الشعار الأحمر الشهير والبارز على الساحتين المحلية والدولية الخاص بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود بعد استحواذه على حصة في أسهم الجواد.
الياباني “أوشبا تيسورو”، بطل (كأس دبي العالمي – الفئة الأولى) لعام 2023 والذي حل في المركز الخامس في سباق (بريدرز كب كلاسيك) في كاليفورنيا، يتوقع أن يكون من بين المشاركين في السباق الممتد على مسافة 1800 متر، ويحتمل أن يدخل النجم الذي يشرف على تدريبه (نوبورو تاكاجي) في مواجهة مع الحصان الأمريكي “سنيور بسكادور” بإشراف المدرب (تود فينشر) والذي حل سابعاً في ذلك السباق، إضافة إلى الحصان “سعودي كراون” بتدريبات براد كوكس بشعار المالك السعودي فيصل بن محمد بن عبدالهادي الجضعي القحطاني صاحب اسطبلات ((FMQ والذي يحمل في سجله السباقي فوزاً بسباق ( لويزيانا ستيكس -الفئة الثالثة) وسباق الفئة الأولى (بنسلفانيا ديربي).
ويعود مجدداً المدرب ( بوب بافرت ) الذي جاء في المركز الثاني في كأس السعودية العام الماضي مع الجواد “كنتري قرامر” المملوك لـ عمرو زيدان، وهذه المرة مع البطل “ناشيونال تريجور “صاحب المركز الثاني في سباق ( بريدرز كب مايل )، والذي تغلب مؤخراً على الجواد “سنيور بسكادور” في سباق ( بيقاسوس وورلد كب ) إضافة إلى فوزه بسباق ( بريكنيس ستيكس 2023 )، كما يتوقع مشاركة صاحب المركز الرابع بسباق الفئة الأولى ( بيقاسوس وورلد كب الأمريكي ) الجواد “هويست ذا قولد” للمدرب “دالاس ستيوارت “، والذي سبق له الفوز على الجواد”سنيور بسكادور” في سباق (سيجار مايل الفئة الثانية).
بالإضافة إلى البطل “ديرما سوتوجاكي”، يتوقع أن ترسل اليابان أيضاً عدداً من الفائزين بسباقات الفئة الأولى من بينهم الجواد “ليمون بوب” الفائز بسباق ( الفئة الأولى تشامبيون كب )، وهو أحد السباقات المؤهلة لكأس السعودية، ومن المحتمل أن يتقابل مع الفائز السابق في ديربي الإمارات العربية المتحدة الجواد “كراون برايد”، وكذلك “ميشو هاريو” الذي فاز على “كراون برايد” بفارق أنف في يونيو ليصبح أول فائز في نسختين متتاليتين من سباق الفئة الأولى المحلي شوط ( تيو شو ).
كما يشرك المدرب الأيرلندي المتصدر لقائمة أفضل المدربين عالمياً ( إيدن أوبراين ) البطل الفائز بسباقات الفئة الأولى الأوروبية الجواد “لوكسمبورغ” لخوض أول مشاركة على الأرضية الرملية في كأس السعودية بعدما أنهى العام 2023 بحلوله في المركز الثاني في سباق ( الفئة الأولى هونغ كونغ كب ) ، وعلاوة على ذلك هناك ثلاثة منافسين محليين محتملين من بينهم الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين الجواد “باور إن نمبرز” العائدة ملكيته إلى إسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويشرف على تدريبه أحمد محمود.
كذلك من المتوقع مشاركة الجواد الذي كان يتدرب سابقاً لدى ( بوب بافرت ) “ديفنديد” ممثلاً للمدرب عبدالعزيز بن خالد بن مشرف وبشعار مالكه الجديد الدكتور مهيدب بن عبدالله المهيدب (HDB Racing Stable)، ومن المرجح أن ينضم إليهما الجواد الأمريكي المستورد “كارمل رود” بعد فوزه في السعودية بكأس الملك فيصل للمدرب عبدالله البداح كأعلى الخيل تصنيفاً هذا العام .
ويتوقع مشاركة 14 خيلاً في سباق 1351 للسرعة برعاية البنك الأهلي السعودي على العشب مع عودة “بثرات ليون” للدفاع عن لقبه بعد تحقيقه الفوز العام الماضي لليابان بإشراف للمدرب ( يوشيتو ياهاجي ) . وهو أحد أربعة خيول يابانية متوقع مشاركتها في السباق، ومن المرتقب أن تتجدد المواجهة مع الأمريكي “كاسا كريد” للمدرب ( ويليام موت ) والذي يتطلع لضربة حظ في المشاركة الثالثة بعد أن احتل المركز الثاني مرتين في السباق الذي تم ترقيته مؤخراً إلى الفئة الثانية وبجائزة قدرها 2 مليون دولار.
الفائز مؤخراً في سباق تحضيري وصاحب المركز الثامن في نسخة العام 2022 “كولد فرونت” سيكون أحد المشاركين محلياً، فيما ستكون المملكة المتحدة ممثلة بجوادين من بينهما الايرلندي الفائز بسباق شامبيونس سبرنت (الفئة الأولى) “ارت باور”، وأيرلندا ستكون ممثلة بالفرس “ماتيلدا بيكوت” والتي أنهت موسمها الماضي بانتصارات كاسحة في سباقات فئوية متضمنة سباق شالانج ستيكس (الفئة الثانية) في نيوماركت.
كأس نيوم (2100 متر) برعاية هاودن والذي تمت ترقيته إلى الفئة الثانية عالمياً مع رفع جائزته المالية إلى 2 مليون دولار، استقطب مشاركات من قطر والمملكة المتحدة واليابان والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن أبرز الجياد المتوقعة الأيرلندي “جاك دارسي” الذي يدربه (جون وثيدي قوسدن) ، بالإضافة إلى الياباني “هارتس كونسيرتو” ومواطنه “ستادلي”، والبريطاني “سبريت دانسر” تدريبات ريتشارد فاهي الفائز بكأس البحرين.
وأعلن الأيرلندي “جيافيلوتو” عن نفسه في قائمة السباق بفوزه في (يوركشاير كب الفئة الثانية) في مايو الماضي وهو أحد ثلاثة جياد مشاركة من المملكة المتحدة إلى جانب البريطاني “اينيمي” و”الأيرلندي “روبرتو إسكوبار” المتجهين إلى كأس البحر الأحمر والذي ترعاه لونجين في منافسة على جائزة تبلغ 2.5 مليون دولار.
أوبراين لديه أيضاً الجواد الأيرلندي “تاور أوف لندن” صاحب المركز الرابع في (سانت ليجر الفئة الأولى) للمنافسة في السباق الممتد على مسافة 3000 متر، في حين يضم فريق اليابان الجياد “بريك أب” و”ليبيان قلاس” و”إيخت” و”آيرون باروز”، فيما يمثل فرنسا الجواد الأمريكي الأصل “بيق كول” والبريطاني “الناير” والفرنسي “سكازينو”.
(كأس الرياض للسرعة على الرمل الفئة الثالثة) برعاية المسار الرياضي على مسافة 1200 متر بجائزة تبلغ 1.5 مليون دولار، اجتذب 14 متسابقاً يتقدمهم الفائز مؤخراً بشكل كاسح في دبي الجواد الأمريكي “توز” تدريبات ( بوبات سيمار) ، والذي ربما ينضم إليه المشارك من الإمارات الجواد الإيرلندي الأصل “إيسترن وورلد” تدريبات ( أحمد بن حرمش ). ولدى اليابان ثلاث مشاركات من ضمنها الجواد “ريمارك” صاحب المركز الثالث من نسخة العام الماضي، ويتجسد الإهتمام الأمريكي من خلال الجياد “فوربيدن كينقدوم” و”بولد جيرني” و”سكيلي”.
يمثل المملكة العربية السعودية خمسة مشاركين محتملين من بينهم الفائز مؤخراً بالسباق التأهيلي الجواد “ريبلياس ستيج” لكن أقوى مشاركة تأتي في الديربي السعودي والذي سيكون برعاية مجموعة بوتيك و الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون دولار عبر ستة منافسين محليين من أصل 13 مشاركاً.
وتضم قائمة سباق ( الديربي السعودي ) برعاية مجموعة بوتيك صاحب الأداء المتماسك الفائز بشكل مبهر الجواد “مشهور” للمدرب بدن السبيعي والجواد “سلام الخير” لإسطبل عذبه، فيما ستكون الولايات المتحدة حاضرة من خلال الجياد “بوك ايم دانو” و”نورثرن فليم” و”بنتورناتو”.
وسيكون تركيز اليابان منصباً على ثلاثة جياد بإشراف ( ياهاجي ) هم : “فوريفر يونق”، و”سيت اب” و”سانتانو فونيكس”.
أما شوطا الخيل العربية في أمسية كأس السعودية فأصبحا الآن ضمن السباقات المصنفة من الفئة الأولى، فكأس ( العبيه ) برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية البالغة جائزته 2 مليون دولار يتوقع أن يشهد منافسة شرسة بين الجواد الأمريكي “هوني بروف” و البطلين “عسفان الخالديه” و”نجيب الزمان” والفائز مؤخراً الجواد “فيزير” وكذلك الجواد “ضرغام عذبه”.
ويستقطب ( كأس المنيفه البالغة جائزته المالية 1.5 مليون دولار) برعاية وزارة الثقافة و المقام يوم الجمعة بدوره مجموعة قوية تضم 11 جواداً يتقدمهم صاحب التصنيف الأعلى “تلال الخالديه” الذي حقق الفوز بسباق ( كأس العبية ) العام الماضي بفارق ستة أطوال.
شوط ( التكافؤ السعودي الدولي ) برعاية الشركة الوطنية للإسكان و البالغة جائزته قدرها 1.5 مليون دولار على مسافة 2100 متر يتوقع أن يضم 14 مشاركاً يمثلون كلاً من إسبانيا، النرويج، وجمهورية التشيك، والبحرين، وقطر.
وفق “سبورت 24”.