الإثنين.. انطلاق الجولة 21 بـ “يلو”

تُستكمل منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بخوض مواجهات الجولة الحادية والعشرين على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بلعب تسع مواجهات.
وتبدأ أولى المباريات الإثنين حينما يستقبل هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضيفه الجبلين، ويستضيف القيصومة على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن نظيرة العربي وتختم مواجهات اليوم الأول بلقاء القادسية وضيفه العين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء تلعب ثلاث مواجهات لحساب الجولة الحادية والعشرين حيث يستقبل النجمة على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضيفه الترجي، ويستضيف العروبة على ملعبه في الجوف نظيرة أحد، وأخيرا يستقبل الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضيفه العدالة. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام منافسات الجولة ذاتها يستضيف البكيرية على ملعبه ضيفه جدة، ويستقبل الخلود على ملعب نادي الحزم في الرس نظيرة الباطن، ويستضيف الصفا على ملعبه في صفوى ضيفه الجندل.