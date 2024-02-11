“القيادة” تهنئ الرئيس الإيراني باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.