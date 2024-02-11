نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “القيادة” تهنئ الرئيس الإيراني باليوم الوطني
11/02/2024   1:12 م

“القيادة” تهنئ الرئيس الإيراني باليوم الوطني

+ = -
41

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة للرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، عبر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

“القيادة” تهنئ الرئيس الإيراني باليوم الوطني

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287575.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com