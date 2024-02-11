إغلاق مالي لتمويل “فور سيزونز” بـ”ملياري ريال”

حققت شركة “البحر الأحمر الدولية” إغلاقاً مالياً لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال مع “بنك الرياض”، لتمويل تطوير منتجع “فور سيزونز” المرتقب إنشاؤه في وجهة “البحر الأحمر”.
وأوضحت الشركة أن منتجع “فور سيزونز” هو عبارة عن مشروع مشترك بينها وبين “المملكة القابضة”، وهي شركة استثمارية عالمية بارزة مقرها الرئيسي في المملكة، مشيرة إلى كونها وقعت البنود المبدئية للمشروع المشترك في أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتخذ المنتجع موقعه على جزيرة “شورى” في وجهة “البحر الأحمر”، ليشكل مرفقاً فاخراً لا مثيل له ويضم 159 وحدة فندقية.
وتشكل جزيرة “شورى” جزءاً من المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً استثنائياً فاخراً ووحدات سكنية، بالإضافة لملعب لبطولات الجولف ومرسى يتسع لـ 118 يختاً، ومجموعة شاملة من مرافق البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية”، جون باغانو، إن الفرص والإمكانات السياحية لدى المملكة لا حدود لها، كما أن افتتاح اثنين من فنادق الشركة، يجعلهم رواداً في وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، كما تعكس هذه الخطوة ثقة القطاع الخاص في المملكة وشعبها وفي “البحر الأحمر الدولية”.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “بنك الرياض” نادر سامي الكريّع، أن شركة “البحر الأحمر الدولية” تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما لديها طموحات لا تُضاهى لتطوير وجهات سياحية متجددة ومستدامة، مضيفا أن ثقتهم في الشركة كانت في محلها مستشهدا على ذلك بترحيب الشركة بأول زوارها العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” بدأت في العام الماضي باستقبال طلائع زوّارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، وأصبح لدى “مطار البحر الأحمر الدولي” جدول منتظم من الرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يستقبل منتجع “ديزرت روك” الجبلي وجزيرة “شيبارة” أوائل زوارها هذا العام، بينما يجري العمل على جزيرة “شورى” وفق الجدول الزمني المقرر للترحيب بالزوار في عام 2025.
ومن المقرر عند اكتمال المشروع في عام 2030، أن تضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهٍ، ومرافق للترفيه والاستجمام.