تدريب “مبتدئ” بالتوظيف في القطاع اللوجستي

فتحت الأكاديمية السعودية اللوجستية التسجيل في الدفعة التاسعة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، في 8 تخصصات تدريبية.
وأوضحت الأكاديمية هذه التخصصات وتشمل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن، والتخليص الجمركي.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، وهي الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن.
وأكدت أن التنوع التدريبي يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية في القطاع اللوجستي، من خلال توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة تاسعة لهذا المسار يتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يستمر التسجيل حتى 24 فبراير الحالي، فيما ستكون الدراسة حضوريًا في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة، وذلك بدءًا من يوم الأحد 21 أبريل المقبل.
وفق “أخبار 24”.