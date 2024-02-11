“الحج والعمرة” تفتح باب التسجيل لحجاج الداخل

أصدرت وزارة الحج والعمرة، (الأحد) قرار بدء التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، لمن انطبقت عليهم الشروط، مبينة أن الأفضلية للحجز لمن لم يسبق له الحج.
وأضحت الوزارة إن التسجيل للحج متاح عبر موقعها الإلكتروني أو عبرَ تطبيق نُسك، وأن سعر الباقة الأولى يبدأ من 10,366.10 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت أن سعر الباقة الثانية يبدأ من 8,092.55 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، فيما تبدأ الباقة الثالثة من 13,265.25 ريال، أما عن الباقة الرابعة من 4,099.75، ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.
وشددت الوزارة على أن جميع الباقات المُصرح بها، غير شامل لقيمة المواصلات من و إلى مكة المكرمة، “بحراً أو جوأً”
وكشفت أن الباقات “الأولى والثانية والثالثة”، توفر النقل بمشعر منى، ومشعر عرفات، ومزدلفة، حيث تضاف تكلفة النقل بقطار المشاعر المقدسة أو الحافلات وفقًا لموقع المخيم، إضافةً إلى تكلفة النقل من وإلى نقاط التجمع، وفي مكة المكرمة، تضاف تكلفة النقل (البري/الجوي) من وإلى مكة المكرمة، إلى جانب النزول بمشعر مزدلفة في مناطق تتوفر فيها دورات مياه، وأرضية مفروشة بالعشب الصناعي أو السجاد. وفق “أخبار 24”.
وتابعت أن الباقة “الرابعة” توفر النقل بمشعري عرفات، ومزدلفة، حيث تضاف تكلفة النقل من السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات باستخدام الحافلات ثم قطار المشاعر المقدسة أيام التشريق، وفي مكة المكرمة تضاف تكلفة النقل (البري/الجوي) من وإلى مكة المكرمة، كما توفر سكنا في مشعر عرفات ومكة المكرمة، بالإضافة إلى النزول في مشعر مزدلفة في مناطق تتوفر فيها دورات مياه، وأرضية مفروشة بالعشب الصناعي أو السجاد.
وأضحت الوزارة عن تنوع طرق الدفع، إما بدفع كامل المبلغ عند التسجيل أو من خلال الدفع الجزئي بالشروط والأحكام الموضحة، لافتة إلى أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.
وحثّت المسجلين الحرص على دقة المعلومات في تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف.