“القتل حداً” لـ5 مواطنين بينهم “امرأتان”

نفذت وزارة الداخلية، (الأحد) حُكم القتل حداً بـ5 مواطنين بينهم امرأتان، بمنطقة الرياض لقتلهم مواطنا وخطف آخر والاعتداء عليه.
وقالت الوزارة في بيان، إن كلا من مشعل بن علي بن محمد والبي، وإبراهيم بن عبدالله بن علي بن سيد المساوي، وسلطان بن محمد بن غرامة الأسمري، وعبير بنت علي بن ظافر آل محمد العمري، وبيان بنت حافظ بن علي صديق، أقدموا على قتل المواطن خالد بن دلاك بن محمد حامظي.
وأبانت أن الجناة قاموا باستدراج الضحية إلى أحد المنازل واقتياده تحت تهديد السلاح وتقييده وسلبه وصعقه بالكهرباء وضربه بحديدة وبسلك كهربائي وبالأيدي وإلقائه في مكان منعزل مما تسبب في وفاته، كما قاموا بخطف آخر والاعتداء عليه وسلبه، وتشكيل عصابة تمتهن استدراج الأشخاص وسلبهم والاعتداء عليهم، وتعاطيهم الحشيش المخدر وأقراص الزانيكس واللاريكا الخاضعتين لتنظيم التداول الطبي.
وأبانت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نُسب إليهم، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، ولوجود سوابق متعددة على أغلب المدعى عليهم، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين، وأن يكون ذلك بقتلهم، وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجناة اليوم بمنطقة الرياض.