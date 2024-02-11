“الطهي” تدعم التنمية الاقتصادية بـ”المملكة”

أبرمت هيئة فنون الطهي، مذكرة تفاهم مع شركة “ذا شفز”؛ لخدمة التنمية الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي بمجال فنون الطهي، والمبادرات ذات العلاقة على مستوى المملكة.
شملت المذكرة، تسويق فعاليات الهيئة المحلية والدولية عبر منصة “ذا شفز”، التابعة للشركة، بالإضافة إلى مشاركة قوائم لبعض المطاعم، والأسر المنتجة من قِبل الشركة لتخصيص مساحاتٍ لهم في الفعاليات التي تنظمها الهيئة.
كما تضمنت، التعاون في حاضنة “كون” التابعة لهيئة فنون الطهي الهادفة إلى تنمية القدرات في القطاع بواسطة تقديم الدعم الاستشاري للطهاة المحترفين، وروّاد الأعمال الممارسين في قطاع الأغذية، عبر تقديم جلسات حوار، وورش عمل متخصصة لتعزيز فرص المشاركة للفئات المستفيدة في برنامج الحاضنة، وتقديم عروض خاصة وخصومات وفرص وظيفية من قِبل الشركة لخريجي الحاضنة.
جرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، حيث مثّل الهيئة رئيسها التنفيذي ميادة بدر، ومثّل الشركة رئيسها التنفيذي عبدالرحمن الشبانات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية في ظل الشراكات التي تعمل عليها هيئة فنون الطهي مع جميع مؤسسات القطاع العام، والخاص، وغير الربحي في سبيل تنمية قطاع فنون الطهي بالمملكة، ودعم وتمكين المواهب المتخصصة في هذا المجال عبر إيجاد فرص وظيفية مناسبة في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع.