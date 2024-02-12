سمو محافظ الخرج يستقبل مدير تعليم الخرج و مديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادته خلال (60) عاما

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأحد مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج أ. د. خالد بن عبدالله العتيبي ومديري التعليم الذين تعاقبوا على قيادة إدارة التعليم خلال (60) عاما من العام 1379هـ إلى العام 1439هـ.
وأشار سموه إلى التطور الذي شهده التعليم والذي يأتي انعكاساً لما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ـ من دعم واهتمام كبيرين لقطاع التعليم في المملكة.
وأضاف سموه ” شاهدنا هذا العام ولله الحمد مجموعة من طلبتنا في تعليم الخرج نافسوا وحققوا مراكز متقدمة في المحافل الدولية ثمرة للبناء والتعاون بين المعلمين وأولياء الأمور.
مشيداً سموه بما قدموا قيادات التعليم السابقين في المحافظة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد.