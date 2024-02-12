تعليم الخرج يكرم مديري التعليم الذين تعاقبوا على إدارته خلال 60 عاماً

في بادرة هي الأولى من نوعها؛ إدارة تعليم الخرج تحتفي وتكرم مديرو التعليم الذين تعاقبوا على قيادتها وفاء وتخليدا لإسهاماتهم.
تحت رعاية مدير تعليم الخرج أ. د خالد بن عبد الله العتيبي أقيم اليوم الأحد الموافق ١/٨/١٤٤٥ هـ على مسرح إدارة التعليم حفل تكريم لمديري التعليم. الذين تعاقبوا على قيادتها خلال (60) عاما من العام 1379ه إلى العام 1439هـ .
ويأتي هذا الاحتفاء والتكريم لمديري تعليم الخرج السابقين نورا يشع في بحور النسيان التي أغرقت كثيرا من الرموز الذين شحذوا هممهم وقدموا زناد فكرهم، وضحوا بجهدهم ووقتهم وأسهموا في تسجيل صفحات من تاريخ تعليم الخرج استهل حفل التكريم بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم؛ تلا ذلك كلمة مدير التعليم أ. د خالد بن عبد الله العتيبي والتي أشار فيها إلى أن هذا الاحتفاء يعد لمسة وفاء لمن يستحق وتسجل لصالح إدارة تعليم الخرج على أصالة الفكرة ووفاء لمسيرة أولئك الرواد الذين رسخوا مبدأ التمسك بالقيم السامية وأحدثوا أثرا وتركوا إرثا حملناه اليوم.
وأوضح العتيبي أن التكريم هو لكل المخلصين في الوطن الذين عملوا بصمت إيمان منهم بأن الوطن يستحق كل التضحيات ولعل هذه البادرة تكون محفزا للجيل الحاضر أن يتمثل خطوات هؤلاء الرواد ويسير على مسلكهم الإنساني ويخدمون وطنهم كما خدمه هؤلاء في مسيرتهم المفخرة، عقبها فيلم عن (تاريخ تعليم الخرج) .
ثم قدم سعادة الأستاذ: عبد العزيز بن إبراهيم الراشد كلمة المحتفى بهم وأخذ الشاعر الدكتور جمال الحمداء عضو هيئة التدريس جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز يقلب اللغة على جمر الشعور والفكر ويمزج الوجدان بالعقل ليصنع لوحة شعرية بعنوان “قوافي الوفاء” عبرت عن الوفاء لمسيرة امتلأت بالإنجاز والإخلاص. عقب ذلك أوبريت (العلا أجيالا) أداء طلاب المحافظة ، ثم قدم المشرف التربوي بالإدارة أ. عبد اللطيف بن محمد المهيني أسماء المكرمين وإيجازا من سيرهم، ثم تقدموا في نهاية الاحتفال باستلام الدروع والهدايا التذكارية من سعادة مدير التعليم أ. د خالد العتيبي وسعادة أ. خالد الغانم راعي الحفل الماسي.
حضر حفل التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنين) أ. عبد الله الزايدي، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية أ. علي آل رشيد، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومديري المدارس، وجمع كبير من رجال التعليم السابقين ووجوه المجتمع، وعدد من طلاب المدارس.
الجدير ذكره أن قائمة المكرمين ضمت (19) شخصية من الذين قادرا إدارة تعليم الخرج خلال (60) عاما بدءا من إدارة تعليم الجنوب ومقرها الخرج ثم مكاتب التعليم ومندوبيات التعليم وصولا إلى مديري إدارة التعليم في كلا قطاعي البنين والبنات وأسماؤهم على الترتيب كالتالي:.
1. معجب بن سعيد آل حامد
2. محمد بن حمد آل سليم
3. راشد بن عبد الله الرويشد
4. عبد الله بن إبراهيم أبو عباه
5. سليمان بن عبد الرحمن المشعل
6. عبد الله بن ناصر الهملان
7. عبد الله بن سعد السنبل
8. عبد العزيز بن إبراهيم الراشد
9. محمد بن عبد العزيز الفواز
10. د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي
11. بخيت بن هلال الزهراني
12. د. سعود بن حسين الزهراني
13. سعود بن ناصر العثمان
14. د. زيد بن محمد الجليفي
15. د. عبد الرحمن بن عبد الله العبد الجبار
16. د. عبد العزيز بن عبد الله الغدير
17. أحمد بن حمد الفقيه
18. عبد الله بن عبد الرحمن بن حنين
19. د. محمد بن عبد الله التميمي