نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > زيادة عدد الفائزين بـ”التميز والإبداع”
12/02/2024   9:25 م

زيادة عدد الفائزين بـ”التميز والإبداع”

+ = -
32

وجّه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء “جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع”، بزيادة عدد الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية.

حضر الاجتماع عضو مجلس أمناء الجائزة الأمير محمد بن فيصل بن بندر، وعضو مجلس أمناء الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف.

وأكد أمير الرياض ضرورة الاهتمام بالمتميزين بالمنطقة ودعمهم لتعزيز دورهم في مسيرة التنمية بالمملكة، وإيصال رسالة الجائزة المتمثلة في نشر ثقافة التميّز والابتكار والإبداع وتكريم كل متميز في مجاله في منطقة الرياض.

كما شاهد والحضور خلال الاجتماع، عرضاً مرئياً موجزاً لأبرز أعمال الدورة الثانية، واعتمد أسماء الفائزين في فئات الجائزة للدورة الحالية، فيما وافق على إقرار برنامج حفل التكريم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة برنامج الاستدامة المالية للجائزة وأهدافه ودوره في تعزيز مسيرة العمل بالجائزة.

من جانبه ثمّن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع مدير التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، لأمير منطقة الرياض، توجيهه بزيادة عدد الفائزين بفروع الجائزة واعتماد أسماء الفائزين. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن هذه الجائزة تأتي تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئة المُمكِّنة للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع وبناء مجتمع المعرفة، وبهدف تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية.

زيادة عدد الفائزين بـ”التميز والإبداع”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287716.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com