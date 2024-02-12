زيادة عدد الفائزين بـ”التميز والإبداع”

وجّه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء “جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع”، بزيادة عدد الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية.
حضر الاجتماع عضو مجلس أمناء الجائزة الأمير محمد بن فيصل بن بندر، وعضو مجلس أمناء الجائزة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف.
وأكد أمير الرياض ضرورة الاهتمام بالمتميزين بالمنطقة ودعمهم لتعزيز دورهم في مسيرة التنمية بالمملكة، وإيصال رسالة الجائزة المتمثلة في نشر ثقافة التميّز والابتكار والإبداع وتكريم كل متميز في مجاله في منطقة الرياض.
كما شاهد والحضور خلال الاجتماع، عرضاً مرئياً موجزاً لأبرز أعمال الدورة الثانية، واعتمد أسماء الفائزين في فئات الجائزة للدورة الحالية، فيما وافق على إقرار برنامج حفل التكريم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة برنامج الاستدامة المالية للجائزة وأهدافه ودوره في تعزيز مسيرة العمل بالجائزة.
من جانبه ثمّن الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع مدير التعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، لأمير منطقة الرياض، توجيهه بزيادة عدد الفائزين بفروع الجائزة واعتماد أسماء الفائزين. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن هذه الجائزة تأتي تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، من خلال تهيئة البيئة المُمكِّنة للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع وبناء مجتمع المعرفة، وبهدف تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية.