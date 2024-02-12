اكتمال المرحلة الأولى لـ”تتبع معدات حفر الآبار”

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مشروع تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، بنسبة إنجاز تجاوزت $ في جميع مراحل المشروع، الذي جرى إطلاقه في نوفمبر الماضي.
وتضمنت المرحلة الأولى، التي اكتملت قبل الموعد المحدد، رصد وتحليل بيانات معدات حفر الآبار في كل مناطق المملكة، وتركيب أجهزة التتبع في 10 مناطق.
وتشمل المرحلة الثانية مناطق المدينة المنورة وجازان والباحة، وذلك بعد استكمال رصد البيانات المطلوبة لمعدات حفر الآبار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويسير المشروع وفق ما تم التخطيط له، بوتيرة موحدة ومتسارعة، كما أن إنجاز المرحلة الأولى قبل موعدها المحدد، يعني أن الجهود تضاعفت خلال تنفيذ المشروع.
ونبهت الوزارة الأفراد والجهات الحكومية والشركات، لضرورة المحافظة على جهاز التتبع من أي عبث، وإبقائه في وضع التشغيل، مع توفير مصدر طاقة دائم له. وفق “أخبار 24”.
وشددت على عدم القيام بحفر أو تعميق أو تنظيف أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، موضحة أنه يمكن التقديم عليها عبر بوابة “نما”، من خلال خطوات سهلة وميسرة، وفقًا للشروط والضوابط.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ من تركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم للنشاط، وحماية لثروات المملكة، ولضمان سير العمل بشكل منظم وقانوني وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.