زيادة تاسعة لـ “تاسي” بدعم رئيسي من الطاقة

استفادت أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية في جلسة اليوم (الثلاثاء) من توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 11.5 بليون ريال منذ نهاية مايو الماضي، ليسجل مؤشر “تاسي” الزيادة التاسعة على التوالي بدعم من ارتفاع مؤشرات 12 قطاعاً أبرزها مؤشر الطاقة، صاحب ذلك ارتفاع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الإثنين).
وبدعم ارتفاع أسعار 56 % من الأسهم المدرجة، أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى 12404.59 نقطة في مقابل 12295.91 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 108.68 نقطة نسبتها 0.88 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 437 نقطة، نسبتها 3.7 % عند المقارنة بأداء السوق نهاية العام 2023.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 4 % إلى 11.5 بليون ريال، في مقابل 11 بليوناً أمس، وصعدت الكمية المتداولة 3 % إلى 388 مليون سهم، في مقابل 378 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 2.4 % إلى 656 ألف صفقة في مقابل 640 ألفاً، فيما ارتفع متوسط الصفقة إلى 593 سهماً بنسبة 0.40 %.
واستقرت مؤشرات 12 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، منها 5 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، تصدرها قطاع الطاقة المرتفع 2.64 % ، تلاه مؤشر الاستثمار والتمويل الصاعد 2.52 %، ثم مؤشر المصارف بنسبة 1.54 %، تبعه مؤشر الخدمات الاستهلاكية الصاعد 1.43 %.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 9 قطاعات، منها 4 قطاعات انخفضت بنسبة 1 %، أكبرها خسارة مؤشر السلع الرأسمالية الهابط 1.33 %، تلاه مؤشر الإعلام والترفيه بخسارة 1.22 %، ثم مؤشر النقل الذي فقد 1.18 % من قيمته.
وخلال تعاملات اليوم جرى تداول أسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 129 شركة منها، أبرزها سهم تنمية المرتفع 10 % إلى 122.20 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة أكبرها خسارة سهم لومي الذي فقد 5.13 % من قيمته، واستقرت أسهم 17 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.122 تريليون ريال بزيادة قدرها 218 بليوناً نسبتها 2 %. وفق “أخبار 24”.
وواصل مؤشر “نمو” ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أنهى جلسة اليوم بمكاسب 0.29 % تعادل 73 نقطة، وصولاً إلى 25379 نقطة، من تداول 1.86 مليون سهم في مقابل 1.4 مليون، وارتفعت السيولة المتداولة 8 % إلى 33 مليون ريال، نُفذت من خلال 2447 صفقة.