“تأهيل” للكوادر البشرية بـ”المدن الذكية”

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مسك”، لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي يقام بمقر مركز أرينا الرياض، بحضور رئيس “سدايا” الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس “مسك” الدكتور غسان الشبل.
وتضمنت المذكرة التعاون حول إقامة برامج ومبادرات لتطوير مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية في مدينة مسك، والتعاون حول تطوير وتشغيل مبادرات تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وتقديم الاستشارات التقنية المتعلقة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
كما تشمل التعاون في تقديم الاستشارات في مجال استراتيجيات المدن الذكية لمدينة مسك، ومشاركة مدينة مسك في فعاليات ومنتديات “سدايا” المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي تتبناها “سدايا” بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. وفق “أخبار 24”.
وتُعد “مسك” أول مدينة غير ربحية من نوعها تساهم في تحقيق أهداف مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وتهدف رؤية المدينة إلى أن تكون نموذجاً لتطوير القطاعات غير الربحية عالمياً وأن تشكل حاضنة للشباب وكذلك المؤسسات المحلية والدولية، وستسهم في تحقيق أهداف “مسك” في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قادة المستقبل.