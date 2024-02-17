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17/02/2024   11:01 ص

“غوغل” تتصل بـ”خدمة العملاء”

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تختبر شركة “غوغل” الأمريكية، ميزة جديدة من شأنها إجراء مكالمة مع الخطوط الساخنة للشركات والبقاء في الانتظار ثم معاودة الاتصال بالمستخدم بمجرد توفر ممثل مباشر.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، أن ميزة “Talk to a Live Rep” توفّر على المستخدمين الأوقات الطويلة التي يقضونها في الاستماع إلى الرسائل المسجلة والموسيقى عند الاتصال بخدمة العملاء.

وتعمل الميزة الجديدة على تطبيق غوغل الخاص بهواتف أندرويد وiOS بالإضافة إلى متصفح كروم على سطح المكتب، لكنها متاحة حالياً باللغة الانجليزية فقط داخل الولايات المتحدة. وفق “أخبار 24”.

“غوغل” تتصل بـ”خدمة العملاء”

مال وأعمال
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