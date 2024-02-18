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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يلتقي بوكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض
18/02/2024   6:37 م

سمو محافظ الخرج يلتقي بوكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الأحد الموافق ١٤٤٥/٠٨/٠٨هـ وكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

وبحث في الاجتماع المشاريع التنموية بالمحافظة، ومشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

وأكد سموه عن دعمه للمشاريع الوطنية والتنموية بالمحافظه التي تعزز جودة الحياة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة -حفظها الله- فإن جميع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة ستعمل على تسهيل إنجاز تلك المشاريع.

سمو محافظ الخرج يلتقي بوكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض

جديد الخرج
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