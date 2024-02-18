“جهات”.. منصة لتواصل الحكومات “إعلاميًا”

تنطلق مبادرة “جهات”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام، بهدف تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية في مجال الإعلام.
وستعمل المبادرة طوال أيام المنتدى، الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، على تقوية العلاقة بين المنتدى والجهات الحكومية ومتحدثيها؛ تعزيزاً لدوره في الوصول للمهتمين والعاملين في مجال الإعلام.
من جانبه، أكد مدير مبادرة “جهات”، ياسين العثمان، أن المبادرة تتضمن استضافة المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية للحديث عن أثر المنتدى على عملهم ومدى استفادتهم منه.
وأشار إلى أن المبادرة تتناول خطط الحكومات وأعمالها خلال العام الحالي، مؤكدًا أن اللقاءات سيتم تصويرها في معرض مستقبل الإعلام، الذي سينشر على منصات المنتدى والمعرض، ويبث على المنصات الرقمية للمنتدى.
وتنطلق أعمال المنتدى، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري.
وتحمل أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، شعار “الإعلام في عالم يتشكل”، ويشهد مشاركة ما يزيد على ألفين من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية. وفق “أخبار 24”.
وينطلق المنتدى بمعرض مستقبل الإعلام “فومكس”؛ أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى.
ويشهد المعرض تنظيم ورش متخصصة ونوعية، يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والممارسين الذين يتميزون بخبرة وكفاءة عالية في مجالات الإعلام المتنوعة، مع استعراض أبرز التطورات والتقنيات في عالم الصناعة الإعلامية، وبناء وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.