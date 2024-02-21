نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “حظر” لقطات الشاشة بـ”واتساب”
21/02/2024   12:11 م

“حظر” لقطات الشاشة بـ”واتساب”

+ = -
37

طرح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حظر إمكانية التقاط لقطة شاشة للصور الخاصة بالملف الشخصي، وذلك لمزيد من الحماية والخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص، بمجرد تفعيلها على إظهار رسالة بحظر الإجراء عند محاولة المستخدمين الآخرين التقاط لقطة شاشة لصورة الملف الشخصي.

وتضيف هذه الميزة طبقة إضافية من حماية الخصوصية، من خلال منع مشاركة الصور الشخصية دون موافقة المالك، إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين التقاط صورة باستخدام جهاز ثانوي أو كاميرا. وفق “أخبار 24”.

“حظر” لقطات الشاشة بـ”واتساب”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288722.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com