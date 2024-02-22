خلل وأجوبة غير مفهومة لـ”تشات جي بي تي”

تسبب خلل معلوماتي في “تشات جي بي تي” بقيامه بإعطاء أجوبة لا معنى لها على أسئلة المستخدمين لساعات طوال، في حادث رأى فيه خبراء تذكيراً بأن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تفهم اللغة البشرية.
وردَّ “تشات جي بي تي” على سؤال لمستخدم بعبارات غير مفهومه تقول إن “المال للبت والقائمة هو أحد الغرباء والإنترنت حيث العملة وشخص التكلفة هو أحد الأصدقاء والعملة، في المرة المقبلة التي تنظر فيها إلى النظام والتبادل والواقع، لا تنسَ أن تعطي”.
وعلى منتدى المطورين الذين يستخدمون أدوات “أوبن إيه آي”، قال مستخدم إن البرنامج يُنتج حالات شاذة، من بينها توليد كلمات غير موجودة على الإطلاق، وتسلسلات من الكلمات الرئيسية الصغيرة غير المفهومة. وفق “أخبار 24”.
بدورها، قالت شركة “أوبن إيه آي” الناشئة، في بيان، إن “تشات جي بي تي” الذي أطلقته في نهاية عام 2022 عاد للعمل بشكل طبيعي بعد الخلل الذي أصابه لساعات إثر عملية تحديث.