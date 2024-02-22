النفط يرتفع وسط مؤشرات نقص الإمداد

صعدت أسعار النفط، (الخميس)، لتبقي على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق، كما ارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتا إلى 77.45 دولار للبرميل.
كما زاد خام برنت تسليم أبريل 14 سنتا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل، وسط توقعات قوية لزيادة الطلب على المدى القريب. وفق “أخبار 24”.
وكانت أسعار النفط ارتفعت 1% أمس (الأربعاء)، وسجلت العقود المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر، وذلك بعد أن دعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة زيادة الطلب.