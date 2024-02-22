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جديد الخرج > وسط حضور وتفاعل كبير.. بلدية الخرج تقيم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاث مواقع مختلفة بالمحافظة
23/02/2024   1:26 ص

وسط حضور وتفاعل كبير.. بلدية الخرج تقيم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاث مواقع مختلفة بالمحافظة

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أقامت بلدية الخرج عددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاثة مواقع مختلفة بالمحافظة.

واشتملت الفعاليات المقامة في عريش الملك عبدالعزيز بالسلمية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر على العرضة السعودية وسوق الأولين وألعاب الكرنفال ومسابقة أفضل زي شعبي ومطبخ العريش وليلة طربية ومسرح للطفل وعروض النافورة التفاعلية والعروض الموسيقية الوطنية وأركان الأسر المنتجة.

فيما شهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار  المحافظة وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر بالوطن.

  وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن الفعاليات المقامة تأتي ضمن برامج البلدية  للاحتفاء بذكرى يوم التأسيس التي أرست قواعد الدولة السعودية الأولى.

وأضاف أن إقامة الفعاليات في ثلاثة مواقع مختلفة في الخرج كان بهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة لحضور الفعاليات المصاحبة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشار رئيس بلدية الخرج أن من ضمن الأعمال التي صاحبت فعاليات يوم التأسيس رفع أكثر من 3900 علم في الميادين وطرقات المحافظة والمراكز التابعة لها وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية.

يذكر أن فعاليات بلدية الخرج بمناسبة يوم التأسيس مستمرة حتى مساء يوم السبت القادم في حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر.

وسط حضور وتفاعل كبير.. بلدية الخرج تقيم فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاث مواقع مختلفة بالمحافظة

جديد الخرج, عام
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