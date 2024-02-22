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رياضة > “دي لافوينتي” مع “الماتادور” حتى 2026
22/02/2024   9:52 م

“دي لافوينتي” مع “الماتادور” حتى 2026

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الخميس”، تجديد عقد مدرب المنتخب “لويس دي لافوينتي” حتى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتولى دي لافوينتي قيادة إسبانيا في أواخر 2022 خلفاً للويس إنريكي عقب الخروج من دور الـ16 بكأس العالم في قطر على يد المغرب بركلات الترجيح، وكان عقده يسري حتى بطولة أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل.

وقاد دي لافوينتي إسبانيا للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في العام الماضي، وحقق تسعة انتصارات في عشر مباريات تحت قيادته مقابل خسارة وحيدة أمام إسكتلندا. وفق “سبورت 24”.

“دي لافوينتي” مع “الماتادور” حتى 2026

رياضة
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