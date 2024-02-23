“تيك توك” يتيح خدمات “الموسيقى”

أطلق تطبيق “تيك توك” الصيني، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في 163 دولة، إضافة الأغاني والموسيقى التي يتم تشغيلها على مقاطع الفيديو من خدمات “أبل ميوزيك” و”سبوتيفاي” الموسيقية.
وتضمّنت قائمة الدول التي تعمل بها الميزة حالياً، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، دول عربية إلى جانب نيوزيلندا والنرويج وباكستان وباراغواي، وسريلانكا وسويسرا وتايوان.
ويمكن للمستخدمين رؤية زر “إضافة موسيقى” أسفل وصف المقطع وبجوار اسم المسار، حيث يمكنهم النقر على الزر واختيار خدمة الموسيقى، كما يمكنهم تغيير الخدمة الافتراضية عبر الوصول إلى قائمة “الموسيقى” ضمن الإعدادات. وفق “أخبار 24”.