“واتساب” يتحكم بـ”جودة الوسائط”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إدارة جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تحميلها، دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات يدويًا.
وأتاح التطبيق، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية افتراضيًا، كما يحتفظ بالإعدادات المحددة للوسائط في حال ضبط الجودة باستخدام برنامج “الرسام” لتطبيقها بشكل تلقائي لاحقاً.
وتسمح الميزة للمستخدمين بالتركيز على محادثاتهم بدلاً من ضبط الإعدادات بشكل متكرر، حيث تلغي الحاجة إلى ضبط الإعدادات يدويًا لكل تحميل وسائط على حدة. وفق “أخبار 24”.