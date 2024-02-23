نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “إنستغرام” يوسّع نطاق “المتجر”
23/02/2024   7:54 م

“إنستغرام” يوسّع نطاق “المتجر”

+ = -
40

يعمل تطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، على توسيع نطاق المتجر الإلكتروني في عدة دول جديدة، وذلك لربط العلامات التجارية مع المبدعين من أجل شراكات أو إعلانات مدفوعة الأجر.

وأوضحت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة للتطبيق، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الأسواق الجديدة التي ستتمكن من الوصول إلى المتجر تشمل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبرازيل.

ولفتت الشركة إلى أنه بمجرد انضمام منشئي المحتوى إلى المتجر من خلال لوحة المعلومات الاحترافية في التطبيق، يمكنهم تسليط الضوء على المحتوى الخاص بهم، وقائمة العلامات التجارية، والاهتمامات ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.

“إنستغرام” يوسّع نطاق “المتجر”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288976.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com