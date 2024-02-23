“إنستغرام” يوسّع نطاق “المتجر”

يعمل تطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، على توسيع نطاق المتجر الإلكتروني في عدة دول جديدة، وذلك لربط العلامات التجارية مع المبدعين من أجل شراكات أو إعلانات مدفوعة الأجر.
وأوضحت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة للتطبيق، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن الأسواق الجديدة التي ستتمكن من الوصول إلى المتجر تشمل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبرازيل.
ولفتت الشركة إلى أنه بمجرد انضمام منشئي المحتوى إلى المتجر من خلال لوحة المعلومات الاحترافية في التطبيق، يمكنهم تسليط الضوء على المحتوى الخاص بهم، وقائمة العلامات التجارية، والاهتمامات ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.