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23/02/2024   7:55 م

غوغل تدعم “كروم” بالذكاء

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أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية، أداة جديدة مدمجة بمتصفح “غوغل كروم” تساعد المستخدمين في الكتابة بدعم من نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث “جيميناي”.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، أن هذه الأداة تتمتع بميزة “Help me write” المدمجة بمنصة البريد الإلكتروني “جيميل”، حيث يمكن تفعيلها من خلال تبويب الذكاء الاصطناعي التجريبي بإعدادات المتصفح.

ولفتت إلى أن الأداة الجديدة متاحة فقط باللغة الإنجليزية، وعلى أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينُكس، ويمكن للمستخدم الاستفادة منها عبر النقر بزر الماوس الأيمن على أي حقل نصي وتحديد “ساعدني في الكتابة”. وفق “أخبار 24”.

غوغل تدعم “كروم” بالذكاء

مال وأعمال
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