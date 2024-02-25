تحديث يُراقب “بطارية” آيفون

أتاحت شركة “أبل” الأمريكية، لمستخدمي جهاز “آيفون 15” تتبع عمر البطارية وصحتها العامة، وذلك عبر تغيير القائمة الفرعية للبطارية في تطبيق الإعدادات بعد تحديثه.
وغيّرت الشركة، وفقاً لموقع “CNET” التقني، اسم القائمة الفرعية للبطارية إلى “Battery Health” والتي تكشف ما إذا كانت البطارية طبيعية أم لا، كما تُظهر عدد دورات البطارية، وتاريخ التصنيع، وتاريخ الاستخدام الأول.
وتبيّن بعد إعادة اختبار جميع طرازات الجهاز، أن البطارية تظل بسعة 80% أو أعلى لمدة 1000 دورة شحن واستنزاف، كما لا تزال الطرازات القديمة تحتفظ بسعة البطارية بنسبة 80% بعد 500 دورة.وفق “أخبار 24”.