“عصا” ذكية لحركة “مرنة” لذوي الإعاقة والمسنين

ابتكر مطور سعودي، عصا ذكية، لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة بمفردهم دون الحاجة لمساعدة الآخرين، مع إبقاء ذويهم من الأبناء والأسر مطمئنين عليهم ومراقبين لتحركاتهم وخطواتهم عن بُعد.
العصا التي تأتي بمسمى “Can Go”، مزودة باتصال خلوي مدمج ونظام تحديد مواقع عالمي، وتتيح وصول رسائل إلى الأبناء أو الأسر عن أوضاع والديهم من كبار السن وذوي الإعاقة، وتسمح واجهتها بإضافة مقدمي الرعاية، وتعيين جهة اتصال طارئة، وتوفير تقارير مستوى النشاط، إضافةً إلى خدمات الكشف عن السقوط، وميزة الكشف عن المكالمات.
وأضاف مؤسس شركة تقنية في “السيليكون فالي” أحمد الغازي ميزات أخرى للعصا، مثل مكبرات الصوت المدمجة والميكروفون والاتصال اللاسلكي، وذلك بفضل عقده شراكة مع أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الغازي أنه ابتكر هذه العصا انطلاقاً من حرصه على تقديم التكنولوجيا بطريقة بسيطة ومألوفة لجميع مستخدميها، مشيرا إلى سعيه لإطلاق فئات جديدة من الأجهزة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.وفق “أخبار 24”.
تأتي العصا المبتكرة مع كابل شحن وحامل حائط للشحن، وتتمتع ببطارية تدوم حتى 48 ساعة، مع توصيات بالشحن الليلي، فيما أكد الغازي أن “Can Go” سهلة الاستخدام لأي شخص مُلِمّ بعصي المشي التقليدية.