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25/02/2024   11:39 ص

“إكس” تتيح المكالمات للحسابات “المجانية”

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أضافت منصة “إكس” (تويتر سابقًا) ميزات جديدة لأصحاب الحسابات المجانية، إذ مكنت مستخدمي حساباتها من ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المنصة، والتي كانت توفرها سابقاً لمن يدفعون اشتراكات في خدمة “تويتر بلو”.

وأوضحت “إكس” إن جميع الحسابات قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل، ويجب أن يقوم المستخدم بتحميل تحديث “إكس” الجديد ليجد الميزة موجودة من خلاله.

وكانت منصة “إكس” أطلقت الميزة في البداية لمستخدمي ios من أبل العام الماضي، مما منح المشتركين الذين يدفعون خيار الاتصال بأشخاص آخرين من خلال التطبيق، بهدف جعل إكس تطبيق “كل شيء”، وفي وقت سابق من العام، وصلت الميزة إلى أجهزة أندرويد. وفق “أخبار 24”.

وجاء تفعيل الميزة بعد شهر من إعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن إكس ستجعل مكالمات الصوت والفيديو متاحة للجميع بمجرد أن تكون الشركة واثقة من قوتها.

“إكس” تتيح المكالمات للحسابات “المجانية”

مال وأعمال
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