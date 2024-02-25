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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يشارك منسوبي المحافظة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس
25/02/2024   7:16 م

سمو محافظ الخرج يشارك منسوبي المحافظة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بحضور وكيل محافظة الخرج المكلف بندر بن محمد المهنا اليوم الأحد احتفاء المحافظة بذكرى يوم التأسيس مع منسوبي المحافظة.

وأكد سموه: مايمثله الاحتفاء بهذا اليوم واستذكار مرور ثلاثة قرون على تأسيس هذه الدولة المباركة.

واستحضار ذلك التاريخ المشرف ورحلة الكفاح  في بناء هذا الكيان الشامخ على يد الامام محمد بن سعود -رحمه الله- على أسس متينة وثابتة.  و توحيد هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وترسيخ النهج القويم واستمراره.

وصولاً الى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة.

سمو محافظ الخرج يشارك منسوبي المحافظة الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس

جديد الخرج
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