سيتي يهزم بورنموث بـ”هدف فودين”

فاز مانشستر سيتي بشق الأنفس بهدف نظيف على مضيفه بورنموث بهدف سجله فيل فودن ليقلص حامل اللقب الفارق الذي يفصله خلف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى نقطة واحدة مساء السبت.
وهز فودن الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 24 بعد مجهود جيد من إرلينج هالاند، وبدا بورنموث قادراً على إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن ماركوس تافرنيير أهدر فرصتين محققتين وأخطأت ضربة رأس لعبها أنيس أونال طريقها إلى المرمى في الوقت القاتل.
وحصد سيتي 59 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة غداً الأحد. وفق “سبورت 24”.
وغابت الانتصارات عن بورنموث في آخر سبع مباريات بالدوري، ويحتل المركز 14 بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.