أول خسارة لـ”تاسي” بعد 15 جلسة صعود

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجاري على تراجُع طفيف في مؤشرها الرئيسي (تاسي) بعد 15 جلسة من الصعود المتتالي قفزت بالمؤشر لأعلى مستوياته في الـ 18 شهراً عندما بلغت قراءته 12647 نقطة في نهاية تعامُلات 17 أغسطس 2022، وجاءت خسارة اليوم بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب الجيدة التي حققتها الأسهم في الفترة الأخيرة، وتقلص السيولة المتاحة للتداول، صاحب ذلك تراجعٌ ملحوظٌ في معدلات الأداء عند المقارنة بأداء السوق الأربعاء الماضي.
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم متراجعاً إلى مستوى 12604.59 نقطة في مقابل 12634.33 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بتراجع قدره 29.74 نقطة نسبته 0.24% ، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 637 نقطة نسبتها 5.32 %.
وسجلت السوق في جلسة اليوم انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 23 % إلى 6.63 بليون ريال، في مقابل 8.6 بليون، بينما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 385 مليون سهم، في مقابل 301 مليون بزيادة 28%، وهبط عدد الصفقات المنفذة 15 % إلى 433 ألف صفقة في مقابل 508 آلاف، ارتفع معها متوسط الصفقة 50 % إلى 891 سهماً.
وبتأثير تراجع الأسعار، استقرت مؤشرات 11 قطاعاً من السوق في المنطقة الحمراء منها 5 قطاعات تخطت خسائرها نسبة 0.50 %، وحل مؤشر التطبيقات في صدارة الخاسرين بنسبة 1.60 %، تلاه مؤشر الإعلام والترفيه الهابط 1.54 %، تبعه مؤشر إنتاج الأغذية الخاسر 0.88 %، ثم مؤشر الرعاية الصحية بخسارة 0.60 %.
وفي المقابل ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات، أبرزها مؤشر السلع طويلة الأجل المرتفع 1.69 %، تلاه الخدمات الاستهلاكية الصاعد 1.50 %، ثم مؤشر التأمين بزيادة 1.40 %. وفق “أخبار 24”.
وشهدت جلسة مطلع الأسبوع التداول بأسهم 231 شركة جرى تداول أسهمها، وارتفعت أسهم 148 شركة تمثل 64 % من الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار أسهم 74 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات عند أسعارها بنهاية الجلسة السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.230 تريليون ريال (2.994 تريليون دولار) بخسارة 20 بليون ريال (5.4 بليون دولار) نسبتها 0.18 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد ارتفاع مؤشرها (نمو حد أعلى) في نهاية جلسة اليوم مسجلاً مكاسب بنسبة 0.76 % تعادل 194 نقطة، ارتفاعاً إلى 25702 نقطة، فيما انخفضت السيولة المتداولة في السوق الموازية 7 % إلى 58 مليون ريال في مقابل 63 مليوناً، جاءت من تداول 4.1 مليون سهم.