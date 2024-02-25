“تعزيز” الصادرات السعودية بالأسواق “العربية”

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، بهدف تطوير التعاون، وتكامل الحلول الائتمانية، لتعزيز تواجد الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العربية.
وتضمنت المذكرة عددا من المجالات أبرزها، تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة والدول العربية لزيادة فرص الأعمال، واستكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في المملكة والدول العربية، وتبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات تمويل التجارة، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات التمويلية الجديدة، بالإضافة لإجراء البحوث المشتركة.
وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية، فهد التركي، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبهذه المناسبة أكد الخلب، أن توقيع المذكرة، يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تمكين المصدرين المحليين بالمملكة للتوسع في مختلف الأسواق العربية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، مبينا أنها ستساهم في فتح العديد من الآفاق الاستثمارية في الدول العربية، من خلال العمل على استكشاف الفرص، وتبادل المعلومات والخبرات، في المشاريع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بما يتمتع به برنامج تمويل التجارة العربية من خبرات ومعارف في تنمية التجارة بين الدول العربية.
من جانبه قال فهد التركي إن المذكرة، تتيح تبادل المنفعة بين البرنامج والبنك، في ظل التبادل التجاري المستمر بين الدول العربية، وسن القوانين، والأنظمة الداعمة والمحفزة، التي ستساهم في ضبط وتسريع حركة التجارة، في ظل وجود علاقات راسخة بين الدول العربية، وتوجهات استراتيجية، تعزز التحالفات التجارية، وتجعل من التجارة العربية لاعباً رئيسياً ضمن منظومة التجارة الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي من جهود ملموسة في تنمية التجارة بين الدول العربية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يساهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.