“آيزو” دولي لـ”النقل”

نالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية شهادتي الاعتماد الدولي (ISO 22301 الخاص بنظام إدارة استمرارية الأعمال) و (ISO 31000 الخاص بإدارة المخاطر)؛ وذلك بعد تطبيق الوزارة المعايير اللازمة واستيفاء كافة متطلبات الحصول على الشهادتين.
وأكد مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، أن حصول الوزارة على الشهادتين يعد إنجازًا جديدًا يعزز من مكانة وموثوقية أداء الوزارة، مُضيفًا أن تطبيق كل من معايير إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر يساعد على ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في الوزارة وفق مهامها ومسؤولياتها وقت الأزمات، ويخفض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى في حال التعرض لأية حوادث، كما يدعم تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال اتباع منهجية الإدارة الوقائية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة مرونتها للتعامل مع المخاطر، وإيجاد الحلول البديلة التي تضمن استمرارية الأعمال.
وأفاد الحسن بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الإجراءات اللازمة في مجالي إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بما يتواكب مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى جاهزية الوزارة للتعامل مع المتغيرات بمختلف أنواعها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه الشهادات تُمنح للجهات التي تنجح في اعتماد وتطبيق سياسات وإجراءات فنية تسهم في تحديد وفهم التهديدات المؤدية لانقطاع الأعمال والمخاطر بشكلٍ عام، لوضع استراتيجيات وخطط لاستمرارية الأعمال وضوابط وقائية بما يتناسب مع سياق الجهة، مما يخلق بيئة مرنة تواجه المخاطر والتهديدات بجاهزية مؤسسية.