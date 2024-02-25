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جديد المحليات > تغريم “بنده” و”عتبة الباب” لمخالفتهما “المنافسة”
25/02/2024   10:18 م

تغريم “بنده” و”عتبة الباب” لمخالفتهما “المنافسة”

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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قراره بمعاقبة شركة “بنده” للتجزئة وشركة “عتبة الباب” للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة.

وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (400) ألف ريال على شركة “بنده” للتجزئة، وغرامة مالية قدرها (400) ألف ريال على شركة “عتبة الباب” للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما، وذلك بناءً على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.

وكشف المجلس، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، فقد صدر قرار بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وفق “أخبار 24”.

وأكد المجلس أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالَفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وبناءً عليه صدر قرار اللجنة بمعاقبة الشركتين.

تغريم “بنده” و”عتبة الباب” لمخالفتهما “المنافسة”

جديد المحليات
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