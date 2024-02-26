التمور تُنعش “بورصة” الجوف

أنعش مهرجان تمور الجوف العاشر، بورصة التسوق تزامناً مع الإقبال الكبير من الزوار والمتسوقين على منتجات التمور، وسط مشاركة 63 مزارعاً، بالإضافة إلى توفر قسم خاص بمنتجات الصناعات التحويلية والحلويات مثل البكيلة ومعمول التمر والكعك ودبس التمر الطبيعي وغيرها.
ويتوفر في المهرجان أصناف متنوعة من التمور، وأبرزها “حلوة الجوف، وبويضاء خذماء، والخضيرية، والمرعية، وقسبة فقه، وقسبة السعدون، وصفراء السياطية، ونبتة عامر، والسكري، وحمراء رشودن، والحسينية، والهجرية، والخضيرية، والمرعية”، والتي تجود بها أكثر من 984 ألف نخلة تحتضنها منطقة الجوف وتنتج 43 ألف طن من التمور كل عام. وفق “أخبار 24”.
وتحتوي التمور على العديد من الفوائد الغذائية والصحية خاصة الفيتامينات والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفض الكوليسترول الضار، مما يسهم في تعزيز صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.