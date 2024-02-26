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26/02/2024   9:19 ص

انتعاش “الدولار” يهبط بـ”الذهب”

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ضغط انتعاش الدولار على الذهب ليتسبب في تراجعه بالأسواق بالمعاملات الفورية بنسبة 0.3 % إلى 2030.9 دولار للأوقية.

ووصل ارتفاع مؤشر الدولار إلى 0.1 % ما جعل السبائك المسعرة أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2040.6 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 896.95 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3 % إلى 968.23 دولار، ووصل انخفاض الفضة لـ0.4 % لتصل إلى 22.86 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.

في السياق نفسه، يترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على التوقيت الذي سيعلن فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، عن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

انتعاش “الدولار” يهبط بـ”الذهب”

مال وأعمال
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