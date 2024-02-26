“تيليس”: فوز مستحَق أمام خصم صعب

أعرب البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر عن سعادته بعد الفوز الصعب لفريقه أمام مضيفه الشباب في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد.
وعاد النصر من ملعب الشباب بفوز مثير بنتيجة 3-2 لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين “جولة يوم التأسيس”.
وقال تيليس في تصريحات عقب نهاية اللقاء: إن النصر حقق فوزًا مستحَقًا أمام خصم صعب، لافتًا إلى أن لاعبي النصر كانوا يعرفون مدى الصعوبة التي تنتظرهم في مباراة الليلة.
وعن تراجع الأداء في الشوط الثاني على مستوى الجانب البدني قال تيليس إن هذا يُعَدّ أمرًا طبيعيًا نتيجة ضغط المباريات لكن الجميع قدم أفضل ما لديه سواء الأساسيين أو البدلاء ليحصد الفريق 3 نقاط ستمنحه دفعة لمواصلة الانتصارات. وفق “سبورت 24”.